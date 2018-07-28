Итальянские водители наживаются на детях-мигрантах

Итальянские водители принуждают детей-мигрантов заниматься проституцией в обмен на поездку во Францию. Об этом заявила организация Save The Children.

Громкое заявление прозвучало в докладе, который распространила Save The Children. Дети вынуждены торговать собой, чтобы доехать до Франции от итальянской границы. Сексуальному насилию в основном, подвергаются девочки, сбежавшие с юга Сахары. Пойти на столь отчаянный шаг их вынуждает нищета. За проезд через границу водители требуют с них от 50 до 150 евро. Таких денег у несовершеннолетних мигрантов нет, поэтому они вынуждены соглашаться на секс.

Одним переездом дело часто не заканчивается. В Италии и Франции многие дети попадают в настоящее сексуальное рабство в обмен на питание и жилье. В отдельных случаях секс-рабовладельцы сажали детей, которым не исполнилось даже 12 лет, в камеры. Там у них отрезали подошву от обуви, чтобы они не могли сбежать, забирали сим-карты.

Самым криминальным в докладе назван приграничный город Вентимилья. Он считается одним из крупнейших транзитных центров. Раньше там находился нелегальный лагерь мигрантов. В апреле его разогнали, и юные выходцы из африканских стран стали бродягами.

По данным SaveTheChildren за прошедший год сексуальному насилию подверглись около двух тысяч несовершеннолетних мигранток.