МЧС предупреждает москвичей о надвигающейся грозе

ГУ МЧС России по Москве опубликовало предупреждение: в ближайшие часы в столице возможен сильный дождь, гроза, град. Такая погода представляет опасность для водителей и пешеходов.

«По информации Росгидромет, с 16.00 до 22.00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра до 15-20 м/с», - предупреждает ГУ МЧС.

В ведомстве напоминают, что автомобилистам во время грозы лучше припарковаться. Вспышки молнии могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Также во время грозы опасно находиться около водоемов и рыбачить.

Пешеходам рекомендуется не выходить без крайней необходимости на улицу и переждать непогоду в капитальном строении. Рекламные щиты и шаткие конструкции лучше обходить стороной.