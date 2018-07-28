Медведев поздравил Патриарха Кирилла с 1030-летием Крещения Руси

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 1030-летием Крещения Руси.

В своей поздравительной телеграмме он отметил, что принятие христианства во многом определило исторический путь народа. По его словам, православие оставалось духовной опорой, которое позволяло преодолевать самые сложные испытания, выпавшие на долю нашей страны.

«Мы ценим консолидирующую роль Русской православной церкви, которая учит доброте, милосердию и человеколюбию. Бережно хранит многовековые традиции и помогает людям найти для себя ответы на самые трудные вопросы. В этом её огромная заслуга перед обществом», - говорится в телеграмме.