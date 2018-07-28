Ливень утопил курортный Судак

Сегодня, 28 июля, в курортном Судаке, переполненном туристами после открытия Крымского моста, прошел сильный дождь. В итоге город практически утонул в воде, пишут "Аргументы недели-Крым".

Ливень, как сообщают очевидцы в соцсетях, превратил улицы города в полноводные реки. Местные жители публикуют фото и видео последствий дождя.

«От машин волны как от катеров отбивались от стен домов», – пишет судакчанин Виталий САЙКО в своем Facebook.

Отдельно заметим, что сегодня крымский главк МЧС сообщил о том, что в республике сегодня ожидается подъем уровней воды в отдельных реках. При этом есть угроза формирования селей.

Сильные ливни и грозы идут в Крыму уже несколько недель. Сегодня на полуострове также ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 20-25 метров в секунду.

Следует напомнить, что в августе 2017 года сильный водно-грязевой поток сошел на проезжую часть трассы Грушевка – Судак в районе села Дачное в ночь с 18 на 19 августа. От него пострадали несколько десятков автомобилей. Кроме того, ливни затопилидесятки участков и домовладений в нескольких районах Крыма.