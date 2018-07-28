//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Настя Каменских поразила поклонников снимком в леопардовом купальнике
- Пластика у Ротару сделана со вкусом, хирурги раскрывают секрет красоты звезды
- Возлюбленная покойного актера Хита Леджера вышла замуж
- В мою кровь подмешали чужую ДНК, дочь Мишулина обвинила во лжи Тимура Еремеева
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Владимир Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба
28 июля 2018, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу президент России Владимир Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба. Сегодня в стране отмечают 1030-летие со дня введения на Руси христианства как государственной религии.
Глава страны на торжествах, приуроченных к годовщине Крещения, заявил, что именно это событие стало отправной точкой становления духовного рождения предков современных россиян. Путин признал, что данный процесс не был простым, однако православие смогло обратить внимание людей на их душу, совесть, добро и любовь.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента Российской Федерации, Крещение Руси стало поворотным и ключевым этапом в истории страны.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Владимир Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Арестован восьмой фигурант дела о пытках в колонии Ярославля
//Общество
Россиянам разрешили самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака
//Новости партнеров
//Общество
Глаголом жжет,в Сети смеются над опусом губернатора Липецка о пенсионной реформе
//В мире
В Британии пятеро мужчин облили кислотой трехлетнего мальчика
//Общество
Принят закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Настя Каменских поразила поклонников снимком в леопардовом купальнике
//Общество
Экс-кандидат в президенты считает пенсионную реформу положительным шагом власти
//Новости СМИ2
//В мире
В конгрессе США не хотят, чтобы Путин и Трамп встречались один на один
//Наука
Россияне делятся в сети снимками самого длительного лунного затмения ХХI века
//Общество
Изменен порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ в России
//Новости Redtram
//Культура
Покойная Кэрри Фишер появится в новом эпизоде "Звездных войн"
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно расплачиваться картой
Мошенники пытались сдать дом в Тамбовской области, выдавая его за коттедж в Ялте
//Общество
//Криминал
//Общество
//В мире
//В мире
Власти Германии выплатят фермеру более 700 тысяч евро за находку на его земле
//В мире
Опаснейшего французского гангстера заметили в машине с взрывчаткой
//В мире
//Общество