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Владимир Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба

28 июля 2018, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба
фото: globallookpress.com

В субботу президент России Владимир Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба. Сегодня в стране отмечают 1030-летие со дня введения на Руси христианства как государственной религии.

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Литургия в честь 1030-летия Крещения Руси началась на Соборной площади Кремля

Глава страны на торжествах, приуроченных к годовщине Крещения, заявил, что именно это событие стало отправной точкой становления духовного рождения предков современных россиян. Путин признал, что данный процесс не был простым, однако православие смогло обратить внимание людей на их душу, совесть, добро и любовь.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова президента Российской Федерации, Крещение Руси стало поворотным и ключевым этапом в истории страны.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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