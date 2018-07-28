Россиянам разрешили самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака

Гражданам России позволили самостоятельно выбрать дату и время регистрации брака. В субботу днем, 28 июля, Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет россиянам право решать данный вопрос.

Согласно последней информации, в Семейный кодекс РФ также будут внесены поправки. Разработчики закона напоминают, что сейчас регистрация брака осуществляется через месяц после подачи заявления, вследствие чего нельзя регулировать загруженность ЗАГСов. Именно это не позволяет молодоженам выбирать удобные и желаемые дату и время церемонии.

Как сообщает РИА "Новости", россияне теперь получат возможность самостоятельно назначать день, однако регистрация должна состояться не ранее месяца и не позднее года со дня подачи заявления.