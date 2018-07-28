Совфед поддержал закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД

В субботу, 28 июля, стало известно, что Совет Федерации поддержал закон, который касается регистрации новых автомобилей. Теперь в России разрешается ставить машины на учет без посещения ГИБДД.

осударственной инспекции безопасности дорожного движения, сообщает в субботу, 28 июля, РИА "Новости". Теперь гражданам Российской Федерации, купившим новый автомобиль у официальных дилеров, не придется регистрировать свое транспортное средство в Г"Новости".

Отмечается также, что ГИБДД будет лишь назначать номер машины, а вот непосредственно знаки автовладельцы будут сами получать у изготовителя.