Глаголом жжет,в Сети смеются над опусом губернатора Липецка о пенсионной реформе

Россияне уже давно привыкли, что с арифметикой у чиновников не все так просто, но оказывается еще и с русским языком сложнее некуда. Язык слуг народа настолько самобытен, что самому народу уже давно требуется переводчик чтобы хоть что-то понять. Но вот когда чиновники пытаются «перевести на русский язык» необходимость пенсионной реформы, получается вообще нечто запредельное.

Высказывания главы Липецкой области Олег Королева о повышении пенсионного возраста, конечно, верх абсурда, но надо отдать ему должное - готовился он к этому довольно долго. Потому что ранее он уже неоднократно поражал пользователей глубокомысленностью суждений.

«Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались…» — написал Королев в Twitter по поводу проигрыша сборной Германии на Чемпионате Мира по футболу.

Правда, потом он честно «признался» в том же аккаунте, что это «не и лошадь не моя», а Германию мы любим нежной любовью: «Кто-то опять мне в Твиттере наляпал…теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно», - цитирует губернатора «Росбалт».

Но вот от видео так просто откреститься уже не получится. Многотысячные просмотры, масса забавных комментариев сделали Губернатора липецкой области «героем» Сети.

«Человек очевидно на каких-то веществах сидит. Больше никак не обосновать сей бред», «Кличко нервно курит в сторонке…», «Ещё одно доказательство того, что на пенсию надо уходить вовремя, а не когда котелок уже не варит.», «Глубоко мыслит народный избранник, а как излагает...достойно восхищения и подражания! Глаголом так и жжёт сердца людей! Вот, теперь, сразу стало понятно для чего и зачем нужна пенсионная реформа», - веселились пользователи в комментариях.

А некоторые даже пример привели еще одного выссказывание непревзойденного мастера слова Олега Королева, правда на сей раp с заботой на нашем здоровье: "Употребление алкоголизма и табакокурения приводит к гибели человеческих жертв!"