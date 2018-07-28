Экс-кандидат в президенты считает пенсионную реформу положительным шагом власти
28 июля 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак поддержала пенсионную реформу. Она считает повышение пенсионного возраста абсолютно правильным решением власти, которое назрело уже давно.
Активно общаясь с электоратом она пришла к выводу, что россияне работают после выхода на пенсию не тому, что прожить на мизерную пенсию невозможно, а потому что «счастье в труде».
«Пенсионная реформа давно нужна нашей стране. В 55 лет люди еще молодые и хотят работать, они итак это по факту делают. Это первый положительный шаг этой власть», - заявила девушка в телеэфире.
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