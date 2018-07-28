Литургия в честь 1030-летия Крещения Руси началась на Соборной площади Кремля

Утром в субботу, 28 июля, на Соборной площади Кремля началось торжественное богослужение в честь 1030-летия со дня Крещения Руси. Литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Богослужение также совершает патриарх Александрийский и всея Африки Феодор и представители Иерусалимской, Грузинской, Антиохийской, Болгарской, Польской, Сербской и других Поместных православных церквей.

Как сообщает ТАСС, торжественные литургии проходят сегодня в приходах и монастырях в разных уголках планеты.

Самыми первыми в России годовщину Крещения Руси начали праздновать жители Камчатки.