Жители Камчатки первыми в России начали праздновать 1030-летие Крещения Руси
28 июля 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Камчатки в субботу, 28 июля, первыми в России начали праздновать 1030-летие со дня Крещения Руси. В регион ранее был доставлен ковчег, в котором находится частица мощей блаженной Матроны Московской.
В пресс-службе Петропавловской и Камчатской епархии отметили, что до завтрашнего дня данная святыня будет находиться в Кафедральном соборе.
На Камчатке планируется проведение торжественного богослужения в честь годовщины Крещения Руси. Также пройдет праздничный крестный ход и состоится концерт, передает ТАСС. Предполагается, что Кафедральный собор во имя Святой Живоначальной Троицы будет открыт до позднего вечера сегодня и завтра.
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