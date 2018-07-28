Жители Камчатки первыми в России начали праздновать 1030-летие Крещения Руси

Жители Камчатки в субботу, 28 июля, первыми в России начали праздновать 1030-летие со дня Крещения Руси. В регион ранее был доставлен ковчег, в котором находится частица мощей блаженной Матроны Московской.

В пресс-службе Петропавловской и Камчатской епархии отметили, что до завтрашнего дня данная святыня будет находиться в Кафедральном соборе.

На Камчатке планируется проведение торжественного богослужения в честь годовщины Крещения Руси. Также пройдет праздничный крестный ход и состоится концерт, передает ТАСС. Предполагается, что Кафедральный собор во имя Святой Живоначальной Троицы будет открыт до позднего вечера сегодня и завтра.