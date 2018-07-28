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Синоптики рассказали, надолго ли в Россию пришла жара
28 июля 2018, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова рассказала, сколько продлится невероятно жаркая погода, установившаяся в последние дни в России и Европе.
Отмечается, что волны тепла наблюдаются в настоящий момент на европейской территории, в России, а также в северной Сибири. Синоптики уверяют, что жара сохранится до конца текущей недели и будет продолжаться в течение следующей, передает РИА "Новости".
Манаенкова отметила, что сейчас в северном полушарии антициклоном оказалась заблокирована зона сильного ветра в верхней тропосфере, которая обычно не пропускает в средние широты горячий воздух.
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