Синоптики рассказали, надолго ли в Россию пришла жара

Заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова рассказала, сколько продлится невероятно жаркая погода, установившаяся в последние дни в России и Европе.

Отмечается, что волны тепла наблюдаются в настоящий момент на европейской территории, в России, а также в северной Сибири. Синоптики уверяют, что жара сохранится до конца текущей недели и будет продолжаться в течение следующей, передает РИА "Новости".

Манаенкова отметила, что сейчас в северном полушарии антициклоном оказалась заблокирована зона сильного ветра в верхней тропосфере, которая обычно не пропускает в средние широты горячий воздух.