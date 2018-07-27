Поклонская ответила на обвинения Родниной и Пушкиной

Депутат Госдумы Наталья Поклонская довольно жестко ответила на претензии своих коллег по партии – телеведущей Оксаны Пушкиной и фигуристки Ирины Родниной, которые недовольны её позицией по пенсионной реформе.

Ирина Роднина и Оксана Пушкина обвинили коллегу в попытке самопиара за то, что Наталья проголосовала против повышения пенсионного возраста. Поклонская призвала женщин заниматься своим делом и не тратить время зря. "Попытаться пристыдить - не ваша стихия", - пишет депутат в Facebook.

Поклонская отметила, что Пушкина «зря» попыталась уколоть ее словами о Крыме и иронично попросила прощения у коллег за "неудобства", которые они, очевидно, испытывают из-за присоединения полуострова к России.

Поклонская напомнила, что один из итогов ее работы в Крыму - это смертный приговор, вынесенный ей "Правым сектором" (запрещенная на территории РФ организация). Она добавила, что "задушевные беседы по ТВ и танцы на льду" к такого рода последствиям не приводят.