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Поклонская ответила на обвинения Родниной и Пушкиной
27 июля 2018, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Наталья Поклонская довольно жестко ответила на претензии своих коллег по партии – телеведущей Оксаны Пушкиной и фигуристки Ирины Родниной, которые недовольны её позицией по пенсионной реформе.
Ирина Роднина и Оксана Пушкина обвинили коллегу в попытке самопиара за то, что Наталья проголосовала против повышения пенсионного возраста. Поклонская призвала женщин заниматься своим делом и не тратить время зря. "Попытаться пристыдить - не ваша стихия", - пишет депутат в Facebook.
Поклонская отметила, что Пушкина «зря» попыталась уколоть ее словами о Крыме и иронично попросила прощения у коллег за "неудобства", которые они, очевидно, испытывают из-за присоединения полуострова к России.
Поклонская напомнила, что один из итогов ее работы в Крыму - это смертный приговор, вынесенный ей "Правым сектором" (запрещенная на территории РФ организация). Она добавила, что "задушевные беседы по ТВ и танцы на льду" к такого рода последствиям не приводят.
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