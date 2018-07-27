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В Вологодской области парень притворялся женщиной, чтобы уклониться от армии
27 июля 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Вытегорского района Вологодской области притворялся женщиной, чтобы уклониться от службы в армии. Перевоплощение выявили сотрудники Росгвардии, передаёт «Свободная Пресса».
Стало известно, что в ходе ночного патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на компанию молодых людей. Во время проверки документов одна из девушек не смогла сообщить свои данные. В результате чего она была доставлена в отдел для разбирательства.
Девушка представлялась разными именами, однако ни одного из них не было зарегистрировано в базе УМВД. После проведения процедуры дактилоскопирования было выяснено, что задержанная является 22-летним мужчиной, который специально притворялся женщиной, чтобы уклониться от службы в армии. По данным источника, мужчина был объявлен в розыск.
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