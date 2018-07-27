В США программа распознавания лиц признала конгрессменов преступниками

Программа распознавания лиц для полицейских агентств попала в центр скандала. Американские правозащитники протестировали ее. В ходе проверки в нее заложили фотографии американских конгрессменов. 28 парламентариев были ошибочно идентифицированы как реальные преступники. Это стало основанием для требований правительству отказаться от использования программы.

Дополнительным поводом для возмущения стал якобы дискриминационный подход к определению лиц. Почти половина конгрессменов, ошибочно признанных нарушителями закона, были чернокожие. Негров в американском сенате лишь 20%. По этой причине Джейкоб Сноу, адвокат по технологиям и гражданским свободам Фонда ACLU в Северной Калифорнии (тестировавшего скандальную технологию) заявил: «Наблюдение за лицами будет использоваться для дискриминационного наблюдения и полицейской предвзятости по отношению к сообществу цветных, иммигрантов и активистов».

В компании-разработчике претензиям удивились. Там пояснили, что правозащитники используют слишком большой допуск в настройках. Полицейским рекомендуется устанавливать его на уровне 95%, чтобы снизить вариант ошибок. По умолчанию же этот показатель установлен на уровне 80%. Именно этот процент и был использован правозащитниками.

Стоит отметить, если бы правозащитники установили допуск ошибки на уровне 20%, программа и вовсе могла бы запросто спутать Дональда Трампа, например, с пингвином. С учетом нынешних тенденций в США, где имя президента страны полощут по всякому поводу, это могло стать поводом для скандальных заявлений защитников животных, не исключено, которых возмутило бы сравнение благородных жителей Южного полюса с американским лидером.