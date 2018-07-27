Самарские коммунальщики повесили перед балконом одного из местных жителей "пирамиду позора" как напоминание о долге за потребленную воду. Пирамида будет висеть по несколько часов утром и вечером, пока он не оплатит долг. В Самаре у дома должника установили многотонную пирамиду

Как сообщается, несколько жильцов дома 155 по улице Ново-Садовой задолжали за водоснабжение и водоотведение в общей сложности более 150 тысяч рублей. Хозяин квартиры, около балкона которой висит пирамида, должен 13 тысяч, несмотря на применение всех возможных способов воздействия, гасить долг он не собирается.

В коммунальной службе надеются, что такая необычная мера воздействует и на других должников в доме.