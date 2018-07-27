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Для животных будут выращивать специальное мясо
27 июля 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
В последнее время количество веганов и вегетарианцев заметно возросло. У каждого человека найдется в окружении тот, кто не ест мясо.
Лаборатория Wild Earth запустила проект по выращиваю искусственного мяса мышей для животных. Популярность этого проекта довольно быстро выросла. Совсем недавно технологический магнат Питер Тиль объявил о своем решении инвестировать в Wild Earth чуть меньше половины миллиона долларов.
Основатель стартапа Райан Бетенкорт вегетарианец и уже многое время старается не употреблять мясо. Мужчина рассказал, что питание натолкнуло его на идею - о пище животных тоже необходимо заботиться. Тогда Бетенкорт открыл компанию, которая выращивает мясо зверей в лаборатории для домашних питомцев.
Сейчас Wild Earth выращивает только мясо мышей, но в будущем собирается расширять ассортимент, пишет Ридус.
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