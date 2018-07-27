В каких странах первые лица ходят на работу пешком?

Многие привыкли к тому, что президенты, премьер-министры и депутаты - это привилегированный класс с особым стилем жизни. Однако в мире существует немало примеров, которые показывают обратное.

Экс-президент Финляндии Тарья Халонен еще будучи в своей должности возвращалась из США на родину эконом-классом. «Каково же было мое удивление, президент сидела всего через кресло от меня. Все вошедшие поприветствовали присутствующих, вели себя очень скромно, обедали «из общего котла», ходили в один туалет и ничем не привлекали внимания»,- сообщила одна из пассажирок рейса. Более того, Халонен нередко замечали в продуктовом магазине и даже в магазине одежды, когда она рылась в уцененных вещах!

Пассажирам эконом-класса также удалось увидеть тогдашнего премьера-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Политик радует простым отношением к жизненным благам, ведь даже на работу он ездил на велосипеде, а однажды был запечатлен во время поездки в лондонском метро.

Поражает своей простотой и экс-президент Уругвая Хосе Мухика. Будучи главой государства, Мухика жил в фермерском домике, ездил на стареньком Volkswagen Beetle , летал эконом-классом и большую часть средств отдавал на благотворительность. «Мой образ жизни — это следствие моих ран. Я сын своей истории. Прежде я часто чувствовал себя самым счастливым человеком на свете просто потому, что у меня был матрас»,- заявлял он.

Президент Австрии Ван дер Беллен добирается на работу пешком с рюкзаком на плечах и без сопровождения охраны. При этом идет совершенно спокойно, и люди не расталкивают друг друга вокруг него, улицы не перекрывают.

Удивление вызывают и условия жизни канцлера Германии Ангелы Меркель. Один их самых влиятельных политиков Европы живет в самом обычном доме, в самой обычной квартире. Многие министры и премьер-министры федеральных земель-регионов Германии предпочитают бронированные лимузины Mercedes или BMW. Ангела Меркель выбрала для себя более скромный Audi A8. Ни яхт, ни роскошных дворцов для отдыха во владении Ангелы Меркель нет.

Таким образом, вопреки существующим стереотипам, знаменитая фраза Герцена «Страшно далеки они от народа» касается не всех обитателей политического Олимпа.