3% россиян считают Землю плоской
27 июля 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
ВЦИОМ решил спросить у россиян мнение по поводу формы Земли, а также о высадке американских астронавтов на Луну в 1969 году. Эксперты провели социологический опрос, на котором опросили 2 тысячи человек старше 18 лет.
В ходе опроса было выявлено то, что 93% считают, что Земля имеет форму шара. 3% россиян полагают, что Земля имеет плоскую форму, а ученые же вводят людей в заблуждение. 4% участников вопрос ввел в затруднение.
Что касаемо высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, то 57% респондентов заявили, что правительство США сфальсифицировало документальные материалы и никакой высадки вовсе и не было. А 24% россиян, напротив, думают, что историческое событие всё же имело место, как пишет NEWS.ru
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