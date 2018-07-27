Житель Ростовской области обнаружил ядовитых пауков на своем огороде

Выйдя на свой дачный участок, житель Ростовской области увидел там ядовитых пауков. Паук весьма опасен, однако на животных и людей первый не нападает.

Укус действует не сразу: сначала появляется дикая боль в области живота, поясницы и грудной клетки. В течении 10-15 минут боль распространяется по всему телу. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса.

Также у человека, которого укусил такой паук, появляются следующие симптомы отравления: одышка, сердцебиение, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в грудной или подложечной областях, экзофтальм и мидриаз и другие. Однако лечение все-таки возможно - существует специальная сыворотка. Также положительного результата можно добиться и при помощи внутривенного введения новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магния, как пишет НСН.



