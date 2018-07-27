МВД предупредило фанатов об ответственности за нарушения на матче за Суперкубок

Болельщики московских футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив», которые встретятся сегодня в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок, планируют совершить ряд противоправных действий в общественных местах города и на стадионе. Об этом узнало МВД России.

Пресс-служба ведомства сообщает, что фанаты, согласно информации правоохранителей, намерены устроить договорные драки. Также некоторые болельщики собираются использовать на стадионе пиротехнические средства и другие предметы, опасные для окружающих.

В МВД рассказали, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка во время поединка. Полиция официально предупреждает поклонников ЦСКА и «Локомотива» об ответственности за нарушения в период проведения спортивных состязаний. Кроме того, ведомство обращается к руководителям клубов – участников матча и фанатских движений - с призывом провести соответствующую разъяснительную работу с болельщиками, проинформировать их о недопустимости противоправного поведения и возможных юридических последствиях.