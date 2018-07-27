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МВД предупредило фанатов об ответственности за нарушения на матче за Суперкубок
27 июля 2018, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Болельщики московских футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив», которые встретятся сегодня в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок, планируют совершить ряд противоправных действий в общественных местах города и на стадионе. Об этом узнало МВД России.
Пресс-служба ведомства сообщает, что фанаты, согласно информации правоохранителей, намерены устроить договорные драки. Также некоторые болельщики собираются использовать на стадионе пиротехнические средства и другие предметы, опасные для окружающих.
В МВД рассказали, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка во время поединка. Полиция официально предупреждает поклонников ЦСКА и «Локомотива» об ответственности за нарушения в период проведения спортивных состязаний. Кроме того, ведомство обращается к руководителям клубов – участников матча и фанатских движений - с призывом провести соответствующую разъяснительную работу с болельщиками, проинформировать их о недопустимости противоправного поведения и возможных юридических последствиях.
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