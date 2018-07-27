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Москвичей предупреждают о серьезных пробках в пятницу
27 июля 2018, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]
Жителей Москвы предупреждают о серьезных пробках в пятницу, 27 июля. Согласно информации Центра организации дорожного движения столицы, затруднения начнутся после 15 часов.
Речь идет о "дачных" пробках, в которых большое количество москвичей будут стоять сегодня до позднего вечера. Предполагается, что час пик будет продолжаться примерно до 22 часов.
Как сообщает РИА "Новости", наиболее сильные заторы будут зафиксированы на МКАД, ТТК, съездах с Садового кольца, на Ленинградском, Рязанском, Мичуринском, Волгоградском проспектах. Пробки также ожидаются на Щелковском, Волоколамском, Ленинградском, Дмитровском шоссе и на Люблинской улице.
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