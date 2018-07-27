Кобзон не болен: он проходит плановое лечение

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон тяжело болен. Выяснилось, что он не находится в реанимационном отделении больницы, а просто проходит плановое лечение.

Новости в СМИ о плохом состоянии здоровья Иосифа Кобзона стали появляться последние несколько дней. Ранее в Госдуме подтвердили, что певец был госпитализирован в одну из московских клиник. Более 10 лет назад Кобзон был болен онкологией, и ему была сделана операция, как сообщает НСН.