Кобзон не болен: он проходит плановое лечение
27 июля 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон тяжело болен. Выяснилось, что он не находится в реанимационном отделении больницы, а просто проходит плановое лечение.
Новости в СМИ о плохом состоянии здоровья Иосифа Кобзона стали появляться последние несколько дней. Ранее в Госдуме подтвердили, что певец был госпитализирован в одну из московских клиник. Более 10 лет назад Кобзон был болен онкологией, и ему была сделана операция, как сообщает НСН.
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