Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для москвичей

Утром в пятницу, 27 июля, Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для жителей Москвы и гостей города. Согласно последней информации, погода в столице может быть опасной для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Москве сегодня будет довольно жарко и душно, однако, согласно обновленным данным синоптиков, столбики термометров днем поднимутся до 31 градуса по Цельсию. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.