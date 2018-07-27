Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для москвичей
27 июля 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 27 июля, Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для жителей Москвы и гостей города. Согласно последней информации, погода в столице может быть опасной для здоровья.
Ранее сообщалось, что в Москве сегодня будет довольно жарко и душно, однако, согласно обновленным данным синоптиков, столбики термометров днем поднимутся до 31 градуса по Цельсию. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Прогноз насчет переменной облачности и небольших дождей сохраняется. Гражданам рекомендуют не находиться на улице в течение длительного времени и иметь при себе воду.
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