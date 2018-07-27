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Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для москвичей

27 июля 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для москвичей
фото: globallookpress.com

Утром в пятницу, 27 июля, Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для жителей Москвы и гостей города. Согласно последней информации, погода в столице может быть опасной для здоровья.

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Прогноз насчет переменной облачности и небольших дождей сохраняется. Гражданам рекомендуют не находиться на улице в течение длительного времени и иметь при себе воду.

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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