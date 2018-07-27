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Как предприниматель Руслан Ростовцев давал взятки в Ростехнадзор

Правоохранительные органы изъяли у него сенсационные документы

27 июля 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Как предприниматель Руслан Ростовцев давал взятки в Ростехнадзор

Федеральную службу по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в этом году сотрясают громкие скандалы. Уже арестованы несколько руководителей региональных управлений. Дошла очередь и до центрального аппарата. Сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью и коррупционными связями заместителя главы ведомства Светланы Радионовой. Поводом для оперативной проверки стали электронные материалы, изъятые у предпринимателя Руслана Ростовцева. Согласно им, он ежемесячно заносил в Ростехнадзор (РТН) по $60 тыс., а также покупал его сотрудникам «Мерседесы» и квартиры, в обмен на то, чтобы они закрывали глаза на многочисленные аварии, нарушения и гибель людей на шахтах «Талдинское-Кыргайское» и «Талдинское-Южное», принадлежащих Ростовцеву.

В Ростехнадзоре есть подразделение, которые напрямую занимается угольной отраслью: управление по надзору в угольной промышленности. Многие угольщики настойчиво ищут выходы на это ведомство.Оно и понятно. От службы многое зависит. Добыча каменного угля, взрывные работы, производство маркшейдерских работ - лицензионные виды деятельности.

Шахта сама по себе существовать не может. Это целый комплекс, включающий множество потенциально опасных объектов: склады взрывчатых материалов, транспортные цехи, площадки кислородных станций, не говоря уже о забоях. Все это беспокойное хозяйство сотрудники Ростехнадзора регулярно проверяют. В их власти, в случае выявлений серьезных нарушений, через суд приостановить производство на любом предприятии. Это существенная потеря денег и удар по карману собственника.

Плюс Ростехнадзор разрабатывает огромное количество ведомственных нормативных актов: правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым и закрытым способом или процесса обогащения и брикетировании углей и т.д. С Ростехнадзором согласовываются перспективные планы развития горных работ всех без исключения предприятий.

Светлана Радионова пришла в Ростехнадзор – куратором ТЭК – благодаря знакомству с Антоном Устиновым, сыном бывшего генпрокурора Владимира Устинова. Антон Устинов в 2008–2012 годы работал в секретариате тогдашнего вице-премьера по ТЭК в правительстве Владимира Путина Игоря Сечина. Естественно, было в интересах Устинова пролоббировать в Ростехнадзор своего человека. За обоими маячил бизнесмен Рустэм Магдеев, который, согласно источникам в силовых структурах, частично финансировал лоббистские усилия. Именно Устинов, водивший дружбу с Русланом Ростовцевым, свел предпринимателя со Светланой Радионовой. С Магдеевым Ростовцев познакомился позже и обнаружил много общего, по крайней мере, в Ростехнадхзоре.

В 2008 году столичный экс-чиновник Ростовцев и кузбасский предприниматель Александр Щукин как раз образовали общий угольный бизнес. В равных долях они приобрели два угольных шахтоуправления. Теперь они называются «Талдинское-Кыргайское» и «Талдинское-Южное» - ими Ростовцев полностью владеет с 2013 года, "выписав" из активов Щукина, то есть украв их у партнера. Щукин и Ростовцев судятся в разных юрисдикциях по поводу этих шахт, и результаты пока не в пользу Руслана Ростовцева: он должен вернуть более 600 миллионов рублей во решению российского суда, а по решению суда на Кипре у него арестованы активы на сумму $113 миллионов. Тем не менее шахты все еще приносят прибыль Ростовцеву. И на этих разрезах периодически случались ЧП в последние годы. Радионова хоть формально не занималась углем, но аварийные ситуации разруливать помогала.

Так было, например, в августе 2013 года, когда на территории Прокопьевского района Кемеровской области на участке № 3 шахты «Талдинская-Южная» произошло отслоение части стены угольного массива, в результате чего погиб 29-летний машинист горно-выемочных машин. Ростехнадзор, по сути, не принял никаких мер.

Но самая показательная история произошла в апреле 2015 года. На шахте «Талдинская-Южная» погиб руководитель предприятия - 55-летний Николай Лембер. Инцидент произошел в забое лавы №48-7, 6 апреля, в дневное время. Внезапно отслоившаяся угольная пачка нанесла смертельные травмы директору, находившемуся в тот момент под землей. В должности директора шахты Лембер проработал менее трех месяцев.

И что же? Ростехнадзор опять закрыл глаза и саботировал попытки начать расследование со стороны правоохранительных органов. Однако сотрудникам следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области и Кемеровской межрайонной прокуратуры все-таки удалось произвести выемки документов на предприятии.

Каково же было их удивление, когда на жестком диске компьютера в кабинете шахтоуправления, который занимал во время своих редких визитов из Москвы Руслан Ростовцев, были обнаружены любопытные файлы (очевидно, таблицы эксель, учитывая детальность) под названием «Свод Нал-безнал».

В таблицы скрупулёзный Ростовцев заносил все свои расходы, начиная от авиабилетов, гостиниц, виз, походов на группу «Машины времени» и заканчивая взятками чиновникам, включая представителей Ростехнадзора.

Оказалось, что Ростовцев много лет передавал в Ростехнадзор ежемесячно наличными по $60 тыс. Были и другие наличные расходы на РТН - от $20 тыс до $120 тыс. Некоторые записи помечены Ростовцевым так: «Передано наличными Казакевич РТН». Вероятно, бизнесмен имел в виду Артёма Казакевича, в то время сотрудника Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Взятки Ростовцев давал не только деньгами, но и квартирами, дорогостоящими автомобилями. Имеются такие пометки: «Мерс Ростехнадзор 3936000 рублей» (по тогдашнему курсу более $127 тыс.) или квартира «Ростехнадзор» за $219240. 

Впрочем, в департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД Руслан Ростовцев заносил еще больше. Так запись от 6 июня 2011 года гласит: $741675. И весь этот информационный массив в итоге оказался в местном управлении ФСБ. Шел, как говорят чекисты, процесс «накапливания материала».

Как стало известно нашему изданию, в июне 2018 года Ростовцев был допрошен и имел бледный вид. Ему пришлось долго объяснять и сами записи, и происхождение этих файлов. Говорят, чтобы не сесть самому, ему много чего интересного пришлось рассказать. Сделка со следствием?

Вот, например, такой факт. В свое время Ростовцев познакомился с профессиональным решальщиком Рустэмом Магдеевым, который работал в тесном контакте со Светланой Радионовой, решая через нее многочисленные проблемы старших партнеров в Кузбассе. Рустэм Магдеев имеет двойное российско-кипрское гражданство, его связывают с видными представителями «Севастопольского» организованного преступного сообщества из Татарии и членами измайловской ОПГ.

Руслан Ростовцев и Рустэм Магдеем вместе "поучаствовали" даже в громком деле зарегистрированного в Британии фонда Lehram Capital Investments, который в прошлом году заявил о претензиях к РФ на полмиллиарда долларов. В конце 2013 года Lehram приобрел кузбасскую шахту «Грамотеинская». За два месяца вывел с предприятия все деньги (не побрезговал даже металлоломом) и благополучно отвалил. Тогдашний губернатор Аман Тулеев назвал их «проходимцами». Но никто опять даже ухом не повел. Шахту купил и перезапустил бывший партнер Ростовцева Александр Щукин, вложив миллионы долларов в актив. Это обстоятельство и привело Ростовцева и Магдеева к мнимым британцам (СМИ много писали о колумбийских корнях Lehram Capital Investments). Фонд позже пытался судиться, но проиграл. Претензия к России на $0,5 миллиарда, кстати, так пока и не реализованная, появилась именно тогда, когда Магдеев и Ростовцев подключились к процессу Lehram - в качестве тех, кто платит по юридическим счетам. Ростовцев использовал это для давления на бывшего партнера по угольному бизнесу Александра Щукина, чья компания сегодня управляет "Грамотеинской". Пригодились и близкие контакты с Ростехнадзором - у "Грамотеинской" за последний год возникало немало проблем с ведомствоми. Не зря же Ростовцев в ДЭБ МВД и Ростехнадзор передавал взятки.

Интересная деталь. Если вы на официальном сайте Ростехнадзора кликните на страницу Радионовой Светланы Геннадьевны, то обнаружите, что о ней, кстати, единственной из всех заместителей, нет никакой информации. Ни фотографии, ни общих данных, хотя бы на уровне родилась, закончила, поступила, работает… Клик выбрасывает на главную страницу ведомства.

Что же это за зашифрованный кадр?

Ее история берет свое начало с 2009 года, когда Светлана пришла в Ростехнадзор на должность начальника лицензионного управления по протекции, как она сама рассказывала своим новым коллегам, Игоря Ивановича Сечина. Протекция, якобы, осуществлялась за огромный вклад Радионовой в дело "Юкоса" в период ее работы в прокуратуре. На самом деле посодействовал ей в назначении упомянутый выше Антон Устинов, а финансово поддерживал Рустэм Магдеев. Со Светланой, на тот момент, их обоих связывали давние личные отношения, а впоследствии — укрепленные годами бизнес-отношения.

Первым проектом, на котором они заработали, стала проверка частных нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ) на всей территории страны. Такса за «возобновление» деятельности предприятия составляла от 50 до 250 млн рублей, в зависимости от объема производства предприятия.

За более чем восемь лет «проверок», Радионова и ее покровитель параллельно реализовали проект «экспертиза» и создали бизнес-империю по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на всей территории РФ. Кроме того, в последние годы Ростехнадзору правительством были даны дополнительные полномочия по контролю за саморегулируемыми организациями (СРО) в сфере строительства. Именно Радионова решает «быть или не быть» СРО, может назначить внеплановую проверку или отменить ранее запланированную, может проверить наличие компенсационного фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его держать.

У Радионовой единственная приемная в ведомстве, в которую, как говорят, нельзя попасть просто постучав и открыв дверь. Сначала нужно доложить цель своего визита в видеоглазок секретарю. Также сотрудники рассказывают, что у нее есть собственный выход из кабинета в другое крыло здания и на улицу. Живет Радионова в элитном подмосковном поселке, передвигается на автомобилях Mercedes-Benz S-klasse и Maybach.

В последнее время одно из мощнейших контрольно-надзорных ведомств РФ Ростехнадзор сотрясает волна коррупционных скандалов. В мае 2018 года арестован руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь Елена, при обыске у которых найдено более 1,5 млрд рублей. Обвиняются они в содействии хищению компенсационных фондов ряда санкт-петербурских СРО и многомиллионных взятках. В апреле 2018 задержан руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорь Исаев, который был отпущен под подписку о невыезде и скрылся. В сентябре 2017 года в Египте задержан руководитель Западно-Уральского управления Александр Кондалов, который с марта 2017 года находился в розыске. Ранее при обыске у чиновника было обнаружено около 300 млн рублей. Можно не сомневаться, чистки в Ростехнадзоре продолжатся.

 

 

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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Визовые центры в России могут скоро закрыться

Введение обязательной аккредитации компаний, выступающих посредниками при оформлении виз, может привести к закрытию визовых центров в России и возникновению огромных очередей в консульствах.

//В мире

Нацразведка США обвинила Россию в экономическом кибершпионаже

Нацразведка США обвинила Россию в экономическом кибершпионаже

Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором утверждается, что для роста своей экономики Россия использует кибершпионаж против Соединенных Штатов и их союзников.

//Общество

Скончался режиссер-документалист Игорь Беляев

Скончался режиссер-документалист Игорь Беляев

Сегодня на 87-м году жизни скончался советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов. Он снял более ста документальных фильмов.

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