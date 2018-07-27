Еманжелинску подарят на день города детскую площадку

Благодаря работе программ «Комфортная городская среда» и «Реальные дела» в Еманжелинске отремонтируют четыре двора и установят большую детскую игровую площадку. Все работы будут выполнены в аккурат ко Дню города, который еманжелинцы празднуют 25 августа.

Ремонт дворовых пространств у домов по улицам Ленина и Чкалова почти завершен — подрядная организация начала последние работы по укладке асфальта. Как заявил первый замглавы Еманжелинского района Андрей Соловьев, все недочеты подрядчики исправляют за свой счет. По окончанию работ их ждет итоговый стройконтроль. Добавим, что стоимость работ равна 2.1 миллиона рублей.

Кроме того, прямо в центре города по наказу жителей установят большой игровой комплекс. Напомним, что реализацию областной программы «Реальные дела» инициировал глава региона Борис Дубровский, а поддержал ее депутат госдумы Анатолий Литовченко.