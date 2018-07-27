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Глава Металлургического района поздравил жителей с Днем торговли
27 июля 2018, 08:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Металлургического района Сергей Кочетков поздравил жителей Челябинска с Днем торговли.
Уважаемые работники торговли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая развивает не только отношения между людьми, но и районами, городами, регионами и целыми государствами. Это один из самых важных секторов экономики, без которого невозможно представить современную жизнь.
Труд работников торговли очень востребован, и от его эффективности и качества зависят комфортность жизни людей, решение их самых насущных проблем. Желаю всем, кто занят в сфере торговли, активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей и глубокого удовлетворения от работы. Пусть в вашем доме навечно поселятся счастье, любовь и удача!
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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