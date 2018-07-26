Скончался режиссер-документалист Игорь Беляев

Сегодня на 87-м году жизни скончался советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов. Он снял более ста документальных фильмов.

Игорь Константинович Беляев родился 17 апреля 1932 года. Первоначально он получил юридическое образование и даже в 1953-1954 годах работал следователем Хабаровской краевой прокуратуры. Но уже в 1955 году стал ассистентом режиссера Московской студии научно-популярных фильмов, а к 1959 году окончательно определился как сценарист и режиссер.

На его счету более ста документальных фильмов, несколько книг. Ряд работ Игоря Беляева отмечен призами фестивалей телефильмов.

Прощание с Игорем Беляевым пройдет в субботу в Доме кино, сообщает РИА Новости.