Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку

Государственная дума отклонила законопроект, предлагавший приравнять сожительство к официальному браку, чтобы к парам, живущим без штампа в паспорте, применялось семейное право.

Согласно пояснительной записке к документу, в законопроекте предлагалось приравнять к официальному браку «фактические брачные отношения», а именно совместное проживание и ведение совместного хозяйства в течение пяти лет, либо совместное проживание, ведение хозяйства и наличие общего ребенка в течение двух лет.

Однако комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей эту инициативу не поддержал. То обстоятельство, что совместное проживание в течение пяти лет будет приравнено к официальному браку, может стать причиной разрыва отношений в паре, резонно отметили депутаты.

Кроме того, в комитете по вопросам семьи, женщин и детей пояснили, что этот законопроект не отвечает целям защиты материнства и детства и укреплению социальных устоев общества, передает РИА Новости.