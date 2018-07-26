Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку
26 июля 2018, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная дума отклонила законопроект, предлагавший приравнять сожительство к официальному браку, чтобы к парам, живущим без штампа в паспорте, применялось семейное право.
Согласно пояснительной записке к документу, в законопроекте предлагалось приравнять к официальному браку «фактические брачные отношения», а именно совместное проживание и ведение совместного хозяйства в течение пяти лет, либо совместное проживание, ведение хозяйства и наличие общего ребенка в течение двух лет.
Однако комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей эту инициативу не поддержал. То обстоятельство, что совместное проживание в течение пяти лет будет приравнено к официальному браку, может стать причиной разрыва отношений в паре, резонно отметили депутаты.
Кроме того, в комитете по вопросам семьи, женщин и детей пояснили, что этот законопроект не отвечает целям защиты материнства и детства и укреплению социальных устоев общества, передает РИА Новости.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес