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В ночь с 27 на 28 июля произойдет наблюдение Великого противостояния Марса
26 июля 2018, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске в ночь с 27 на 28 июля при условии хорошей погоды планируются наблюдения Великого противостояния Марса и полного лунного затмения.
В эту ночь, как полагают астрономы, должны быть лучшие условия для того, чтобы наблюдать за «красной планетой». Как утверждают эксперты, противостояния Марса происходят один раз в 26 месяцев, а Великие, совпадающие с перигелием Марса, – раз в 15-17 лет. Следовательно следующее противостояние «красной планеты» стоит ожидать 13 октября 2020 года, а следующее Великое противостояние - 15 сентября 2035 года, как сообщает Телеинформ.
Как пишет интернет-газета Ридус, по времени затмение будет длиться около шести часов. Выходит, это будет самым длинным лунным затмением за последнее столетие.
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