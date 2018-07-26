В ночь с 27 на 28 июля произойдет наблюдение Великого противостояния Марса

В Иркутске в ночь с 27 на 28 июля при условии хорошей погоды планируются наблюдения Великого противостояния Марса и полного лунного затмения.

В эту ночь, как полагают астрономы, должны быть лучшие условия для того, чтобы наблюдать за «красной планетой». Как утверждают эксперты, противостояния Марса происходят один раз в 26 месяцев, а Великие, совпадающие с перигелием Марса, – раз в 15-17 лет. Следовательно следующее противостояние «красной планеты» стоит ожидать 13 октября 2020 года, а следующее Великое противостояние - 15 сентября 2035 года, как сообщает Телеинформ.

Как пишет интернет-газета Ридус, по времени затмение будет длиться около шести часов. Выходит, это будет самым длинным лунным затмением за последнее столетие.



