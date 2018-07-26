Волна протестов против повышения пенсионного возраста намечается на сентбрь

Самой актуальной сейчас является кампания против повышения пенсионного возраста. Основная волна протестов намечается на сентябрь.

По словам экспертов, в России довольно низкая нагрузка национальной экономики на выплаты пенсий — около 7% ВВП страны, когда в Польше и Португалии — 14%. Никаких особых причин для повышения пенсионного возраста населения не имеется.

За последние 10 лет правительство обещает поднять пенсионной возраст на 10 лет, однако видна лишь обратная картина - в 1970 году мужчины жили до 63,5 лет, сейчас — до 66,5 лет, выходит, прошел такой большой период времени, а продолжительность жизни выросла лишь на три года. В эти выходные, 28 июля в Москве и в Санкт-Петербурге пройдут митинги, которые устраивают коммунисты, получившие разрешение, пишет интернет-журнал Мои года.



