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Волна протестов против повышения пенсионного возраста намечается на сентбрь
26 июля 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
Самой актуальной сейчас является кампания против повышения пенсионного возраста. Основная волна протестов намечается на сентябрь.
По словам экспертов, в России довольно низкая нагрузка национальной экономики на выплаты пенсий — около 7% ВВП страны, когда в Польше и Португалии — 14%. Никаких особых причин для повышения пенсионного возраста населения не имеется.
За последние 10 лет правительство обещает поднять пенсионной возраст на 10 лет, однако видна лишь обратная картина - в 1970 году мужчины жили до 63,5 лет, сейчас — до 66,5 лет, выходит, прошел такой большой период времени, а продолжительность жизни выросла лишь на три года. В эти выходные, 28 июля в Москве и в Санкт-Петербурге пройдут митинги, которые устраивают коммунисты, получившие разрешение, пишет интернет-журнал Мои года.
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