Большой Барьерный риф под угрозой

Австралийские ученые провели крупное исследование Большого Барьерного рифа. Они подробно рассказали о нынешним состоянии кораллов.

Ученые начали свое исследование после массового обесцвечивания кораллов в 2016 году, так как многие эксперты заявляли, что Большой Барьерный риф скоро может лишиться большинства полипов, что приведет к плохим последствиям - уничтожению морских обитателей.

Смерть морских жителей объясняется тем, что при повышении температуры воды микроскопические симбионты — жители кораллов, которые снабжают их кислородом и питательными веществами — покидают рифы, в ходе чего кораллы умирают. Ученые назвали этот процесс обесцвечиванием, как пишет Ридус.



