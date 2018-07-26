Люди стали меньше болеть острой формой гепатита С

Уровень заболеваемости острым гепатитом С снизился в Московской области почти в пять раз начиная с 2008 года. Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, заболеваемость хроническим гепатитом С по Подмосковью стала почти втрое ниже, чем по стране.

Так, в 2017 году она составила 13,89 на 100 тысяч человек против 36,2 по России. С 2008 года пациентам оказывается бесплатная помощь, которая заключается в противовирусной терапии. Помощь оказывается по специальным госпрограммам.