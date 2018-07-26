Эксперты рассказали, чем, кроме глазури, накачивают импортную рыбу для россиян

Как выяснилось, импортная рыба, а также все рыбные продукты, которые привозят на российский рынок содержат на 20 процентов глазури больше, чем допустимо по нормативам.

Эксперты отмечают то, что помимо глазури, в импортной рыбе содержится недопустимое количество вредных веществ. Все рыбные продукты, ввозимые в Россию, не могут похвастаться хорошим качеством.

Эта рыба, как правило, является аквакультурной и выращивается в Китае, Вьетнаме или Индонезии. К таким видам рыбной продукции следует относить креветки, тилапию, пангасиус, сибас и другие. Тилапию, например, в переводе на наши деньги в Китае можно покупать по 2 рубля. Такая рыба выращивается на гормонах роста, в замкнутых пространствах. В ходе чего, рыба начинает болеть, следовательно в нее добавляют антибиотики, как пишет НСН.



