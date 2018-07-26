Какие изменились цены на жилье в городах ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 прошел, болельщики вернулись в свои страны, но квартиры, в которых недавно жили гости, остались.

Собственники полагали, что цены на жилье значительно повысятся, однако есть статистика, которая заставляет по-другому смотреть на этот вопрос. По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры в Сочи за месяц выросла только на 4%. Купить такую же квартиру в Санкт-Петербурге выйдет дороже на те же 4%. В Волгограде, напротив, купить подобную квартиру можно дешевле на 2%.

О текущих ценах на квартиры в городах чемпионата мира беспокоиться не стоит. Если сравнивать с прошлым месяцем, покупка двухкомнатных и других типов квартир выйдет немного дороже, как сообщает интернет-журнал Мои года.