Овечкин занял первое место в рейтинге известных российских знаменитостей
26 июля 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
32-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг Топ-10 самых известных российских знаменитостей.
Стоит заметить, что хоккеист опережает музыкантов Сергея Шнурова и Филиппа Киркорова. В прошлом сезоне Овечкин впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли, после чего был признан лучшим спортсменом года по версии престижной премии Excellence in Sports Performance Yearly Award, как сообщает NEWS.ru
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