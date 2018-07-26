Овечкин занял первое место в рейтинге известных российских знаменитостей

32-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг Топ-10 самых известных российских знаменитостей.

Стоит заметить, что хоккеист опережает музыкантов Сергея Шнурова и Филиппа Киркорова. В прошлом сезоне Овечкин впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли, после чего был признан лучшим спортсменом года по версии престижной премии Excellence in Sports Performance Yearly Award, как сообщает NEWS.ru





