Болельщики из каких стран могут вернуться в Россию по Fan ID

Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон, разрешающий безвизовый въезд в Россию до конца года по «паспорту болельщика» (Fan ID). Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, побывавших в РФ на ЧМ-2018.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT рассказал, фанаты из каких стран, по его мнению, в первую очередь вернутся в Россию. Он считает, что это будет Бразилия, Аргентина, Мексика и Европа. Барзыкин сделал упор на Латинскую Америку, поскольку болельщики посещали и кубок федераций в прошлом году, приехали и сейчас на чемпионат мира.

Как отметил Юрий Барзыкин, иностранцев приехало в Россию гораздо больше, чем планировали. Он думает, что 30% футбольных болельщиков вернутся в Россию.