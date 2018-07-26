Известный тележурналист Андрей Караулов в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ рассуждает о странной привычке в России тайно присуждать высшие государственные награды сынам своей Родины.



Сергей Александрович Филатов, бывший глава Администрации президента, лет 7-9 назад получает орден к своему юбилею почему-то закрытым указом. Он тогда был каким-то наблюдателем за подсчётом голосов.



Через 4 недели после Кущёвки закрытым указом наградили орденом тогдашнего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, к его 50-летию. Почему высокими государственными знаками отличия награждают тайными указами? Стыдятся наград или награждаемых? Андрей Караулов рассуждает об этом в беседе с главным редактором "Аргументов недели" Андреем Углановым.



"У нас сколько Героев России стали закрытым указом? Сергей Кириенко за что стал Героем России? За проект Ксении Собчак? Юрий Александрович Соломонов создал ядерный щит России, так он Герой труда за его великие ракеты, отодвинувшие Третью Мировую войну. А Сергей Кириенко Герой России, а не Труда.



Звание Герой России присуждается за воинский подвиг, так в положении о Звезде написано. За какой воинский подвиг, если это правда, получил Звезду Героя России генерал армии, экс-директор ФАПСИ Александр Старовойтов, позже обвинённый в коррупции, уволенный тем же Ельциным? За то, что он воинский подвиг совершил, подсчитывая голоса Бориса Николаевича? Мы вообще с ума не сошли?



А Чубайс, интересно, не Герой России? А Владимир Рушайло, говорят, Герой России, да и Юрий Скуратов Герой России".

Подробности смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



