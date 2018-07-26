«Крымская декларация» США - это внутренние противоречия Америки

Принятие так называемой «крымской декларации» в США – это ответная реакция на встречу президентов ТРАМПА и ПУТИНА. Документ является попыткой снизить эффективность от этой встречи, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил политолог Николай ФИЛИППОВ. Так называемое глубинное государство США, по мнению эксперта, воюет с самим ТРАМПОМ и стремиться добиться импичмента.

«Прошедшая встреча была очень нужна ТРАМПУ. Он как шоумен обязан постоянно находится на виду. Эта встреча была далеко не первой у президентов, но впервые такая официальная. Все озвученные договоренности имели общий характер, можно сказать встреча была ознакомительной», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что позиция ТРАМПА по Крыму не однозначна. Президент США не делал открытых заявлений, только косвенно определял принадлежность Крыма. Однако, правительство решило еще больше снизить эффективность его заявлений и приняло декларацию. Политолог считает, что документ – это внутренние противоречия Америки.

«США не признаю российский Крым, но они и Прибалтику никогда не признавали советской. От этого СССР не очень-то страдал», – заключил ФИЛИППОВ.