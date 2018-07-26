Минстрой России проводит цикл консультаций с регионами, застройщиками и банками

25 июля в Москве по инициативе Минстроя России прошло первое Всероссийское совещание из цикла «Новеллы законодательства о долевом строительстве». Его темой стали поправки в 214 федеральный закон, которые вступили в силу с 1 июля этого года.

В совещании приняли участие глава ведомства Владимир Якушев, замминистра Никита Стасишин, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, представители органов государственной власти субъектов РФ, курирующие тему жилищного строительства.

Как отметил В. Якушев, при подготовке поправок в 214-ФЗ главной задачей было защитить права участников долевого строительства.

В законе уточняется принцип «один застройщик - один проект»: компаниям предоставляется возможность привлекать деньги для строительства многоквартирных домов по нескольким разрешениям на строительство, но только в рамках одного проекта планировки территории, градостроительного плана земельного участка, договора развития застроенной территории либо договора комплексного освоения территории.

При этом по каждому разрешению на строительство застройщик обязан открыть отдельный счет в банке. Минстроем совместно с Банком России разработаны нормы, позволяющие банкам обеспечить полноценное банковское сопровождение. Это поможет уйти от «котлового» метода финансирования, когда средства, собранные на конкретный дом, направляются на завершение строительства предыдущего проекта девелопера. В результате предлагаемый механизм избавит от возможности нецелевого использования застройщиком средств граждан.

Разработаны нормы, позволяющие банкам пресекать нарушения: при обнаружении попыток нецелевого использования средств - останавливать платежи застройщиков. Предусмотрен и механизм приостановки регистрации новых договоров долевого участия и проектов в случае нарушения застройщиком своих обязательств перед дольщиками.

По словам министра, важным участником этого процесса является банковское сообщество:

«Именно у представителей банков много вопросов по нашему Закону, которые требуют дополнительных разъяснений. Проведя серию консультаций, мы также намерены дополнительно урегулировать выявленные противоречия приказами Минстроя России или постановлением Правительства России.», – уточнил В. Якушев.

Выстраивание диалога с регионами по насущным проблемам жилищного строительства инициировано Минстроем России, чтобы снять острые вопросы при взаимодействии властей, банковского сообщества и застройщиков.

«Такие дискуссионные площадки должны работать в постоянном режиме, - считает министр. - И только в таком прямом диалоге – регион, муниципальные власти, застройщики и банковские структуры – только в режиме постоянного обмена мнениями мы можем разобрать все нюансы нового закона».









В настоящий момент больше всего вопросов поступает по процедуре банковского сопровождения проектов застройщиков.

«Мы получаем много вопросов из регионов, где банки предъявляют застройщикам излишние требования, которых согласно принятому Закону, быть не должно! Но они, как нам сигнализируют, есть. В результате этих требований могут затянуться сроки прохождения платежей, что приведет к штрафным санкциям и срывам контрактов. Это значит, что строительство дома может также затянуться, чего допускать никак нельзя», –обратился во вступительном слове глава Минстроя России.

После выступления Владимира Якушева началась дискуссия. На каверзные вопросы представителей регионов отвечали сам министр и его заместитель Никита Стасишин, генеральный директор АО «ДОМ. РФ», другие официальные лица.

На вопрос обозревателя «Аргументов недели», как изменится стоимость банковского сопровождения девелоперских проектов после внедрения счетов эскроу, министр ответил лаконично:

«То, что заявляет сейчас Сбербанк, – 5 тысяч рублей в месяц за каждый расчётный счёт. Пока ориентируемся на это».