В Крыму со склона горы Демерджи мужчина и женщина сорвались на квадроцикле

В Крыму на склоне горы Южная Демерджи (Алушта) мужчина и женщина сорвались со скалы на квадроцикле, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

В результате инцидента пострадали 29-летний мужчина и 28-летняя женщина. В результате падения они получили травмы.

На место прибыли сотрудники МЧС и медики, которые оказали пострадавшим первую помощь. Далее пару эвакуировали в карету «скорой»