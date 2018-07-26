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В Крыму со склона горы Демерджи мужчина и женщина сорвались на квадроцикле
26 июля 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму на склоне горы Южная Демерджи (Алушта) мужчина и женщина сорвались со скалы на квадроцикле, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
В результате инцидента пострадали 29-летний мужчина и 28-летняя женщина. В результате падения они получили травмы.
На место прибыли сотрудники МЧС и медики, которые оказали пострадавшим первую помощь. Далее пару эвакуировали в карету «скорой»
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