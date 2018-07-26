ФАС возбудила дело против ЦИАН

Московское управление ФАС возбудило дело против базы недвижимости ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленный срок. Службе ранее не понравилось сравнение ресурса с конкурентами.

Отмечается, что ЦИАН распространял в интернете заявления, которые создавали впечатление о его превосходстве. Нарушена статья 14.3 закона о защите конкуренции.

Антимонопольная служба потребовала устранить это нарушение за 10 дней, но ЦИАН это требование проигнорировал. Рассмотрение дела назначено на 9 августа.