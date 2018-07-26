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Ни Кубань, ни Крым никогда не теряли своих корней

26 июля 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Ни Кубань, ни Крым никогда не теряли своих корней
Юрий Бурлачко

Юрий Бурлачко: «24 июля в третьем чтении Госдума утвердила закон о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в Российскую империю. Новой памятной датой станет 19 апреля. Именно в этот день, в далеком 1783 году императрица Екатерина II подписала манифест о принятии Крымского полуострова и территории современного Краснодарского края в состав России.

С той поры прошло 235 лет. Отмечу, что за два с лишним века и Кубань, и Крым переживали разные времена. Иногда совсем не простые. А в свете недавних всем известных событий на долю наших соседей выпали еще и реальные геополитические потрясения, изоляция и различного рода санкции. Но несмотря на это ни Кубань, ни Крым никогда не теряли своих корней. Ведь мы близки не только по своему географическому положению. Нас связывает духовная общность, единство национальных, экономических и социально-культурных интересов. Одна история, переписывать которую никто не вправе. Скажу даже больше – принятие закона о памятной дате является еще одним подтверждением статуса Крыма, как исконно русской территории. Ведь в отличие от Кубани полуостров определенное время входил в состав другого государства. Поэтому принятый Госдумой законопроект – вполне логичное и справедливое с исторической точки зрения решение нашего федерального парламента. Совсем недавно, напомню, нематериальная связь между двумя регионами была подкреплена и надежной фундаментальной опорой – Крымским мостом. О таком воссоединении потомки могли только мечтать.

Убежден, что новая дата в календаре станет не только еще одним хорошим напоминанием о нашем общем прошлом, но и фактором, объединяющим наши регионы».

Второй круг русского ада Андрея Караулова

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