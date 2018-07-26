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Экс-министр обороны Анатолий Сердюков мог быть губернатором Краснодарского края
26 июля 2018, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Комментируя восьмое издание своей книги "Русский ад" известный тележурналист Андрей Караулов сообщил в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ, что экс-министр обороны России Анатолий Сердюков мог бы и дальше оставаться на высших государственных должностях, если бы не вызвал спецназ, когда прокурор пришёл арестовывать его подчинённую и спутницу жизни Евгению Васильеву.
Караулов предполагает, что между президентом Путиным и министром Сердюковым состоялся разговор примерно такого содержания: «Спецназ ты зачем вызвал? Решил устроить гражданскую войну в одном отдельно взятом подъезде? Между кем и кем? Здесь прокурор, а у тебя спецназ. Что это такое?» И завертелось.
Если бы Сердюков не сделал эту глупость, он бы и после поста министра обороны России был бы в полном порядке, занял бы, например, пост губернатора Краснодарского края, не чужого региона для него. Впрочем, и сейчас, полагает Караулов, у Сердюкова всё в полном порядке.
Напомним, что Анатолий Сердюков был зятем первого вице-премьера страны и ближайшего соратника Путина Виктора Зубкова, уход из семьи которого и стоил Сердюкову должности министра обороны. Однако Анатолий дождался освобождения экс-главы Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгении Васильевой и официально женился на ней. По слухам, которые официально не доказаны, Евгения Васильева является двоюродной сестрой Светланы Медведевой, супруги премьер-министра страны.
Подробности смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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