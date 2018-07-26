Автомобиль как средство реабилитации

Александр Каирович получает спецавтотранспорт от Волгоградского отделения Фонда социального страхования уже третий раз. Вместе с ним еще 11 пострадавшим в результате несчастного случая на производстве Владимир Попов, заместитель управляющего отделением Фонда, сегодня вручил ключи от новых автомобилей «Лада Гранта».

«Первую я получал «Оку», вторую - «Пятерку», - делится Александр Каирович. - А сейчас вот «Гранта». Машина мне очень помогает, потому что я живу далеко в области, сложно с автобусами, больниц рядом нет. Мне если плохо, я сел и потихоньку доехал. И по хозяйству автомобиль для меня – хороший помощник, поскольку после травмы на работу я выйти не смог».

Волгоградским отделением Фонда заключен государственный контракт на поставку 12 спецавтомобилей, оборудованных автоматической трансмиссией и обычным управлением, устройствами ручного управления при нарушении нижних конечностей, на общую сумму 5,5 млн рублей. Машины содержат климат-контроль, различны по цветовой гамме.

«Год от года данный спецтранспорт становится совершеннее, - отмечает Владимир Попов. - Мы как всегда предоставляем авто под каждого пострадавшего, имеющего показания к вождению, индивидуально, учитывая особенности. Автомобили получают у нас не только мужчины, но и женщины. Такая поддержка от Фонда – это не только решение бытовых вопросов, но и возможность вести активный образ жизни».