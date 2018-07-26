В Челябинске появится седьмой кассационный суд
26 июля 2018, 09:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Пермь и Екатеринбург были претендентами на открытие в их городах кассационного суда. Однако благодаря большим возможностям главы Южного Урала Бориса Дубровского удалось отстоять Челябинск.
Отметим, что Верховный суд решил открыть в регионах отдельные 9 кассационных и 5 апелляционных судов. В Челябинске будет открыт седьмой кассационный.
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