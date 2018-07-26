Бизнес-элита или муниципальная власть

«…. Надо исключить то, чтобы кто-то присосался к власти и мог использовать это в своих целях…»

Владимир Путин «Сегодня» 29 февраля 2000 года

Четвертый по величине город Челябинской области Миасс славится не только уникальными предприятиями, но и особо дерзкими криминальными группировками. Миасские братки в конце 90-х годов влились отдельным дивизионом в ряды «курганских» и «балашихинских» отморозков.

Новое руководство миасских организованных криминальных структур однако решило с «синими» преступными авторитетами дело не иметь, успешно совмещая легальный и преступный бизнесы. Первоначально к привычному рэкету, попробовали взять под контроль еще и туристическую индустрию, и местные пассажирские перевозки. В том числе и производство запасных частей для грузовиков на «Уральском автомобильном заводе». Тем более, что в самый разгар приватизационного угара в 1993 году небезызвестный Игорь Войнов, по головлевскому набору, возглавил комитет по управлению имуществом промышленного города Миасса.

В газете «Челябинский рабочий» о нем тогда необычайно уважительно писали: « Господин Войнов, как и Чубайс, Гайдар, Головлев, на вверенном ему участке работы боролся против концентрации собственности в руках государства, переводя ее активы в карманы частного бизнеса. Какой благодаря ему. Замечательный полигон реформ образовался в Миассе! Какой мощный импульс экономике родного края он придал! Ведь до сих пор город Миасс – это островок стабильности и процветания….».

Понятно, почему приоритетом в своей текущей деятельности главари группировок выбрали обязательное вхождение в местную власть, путем подбора в ней близких себе по духу людей. И надо признать, что с этой задачей они прекрасно справились.

Не многие сегодня помнят, что в начале лихих 90-х миасский Ильменский государственный заповедник имени Ленина, по комплексу природных богатств не имеющий себе равных ни в нашей стране, ни за рубежом, был дерзко приватизирован группой высокопоставленных дельцов и неких ученых. Открыто заявивших, что в результате проведенной ими «народной» приватизации они будут развивать на его базе народные промыслы и ремесла…









Геннадий Васьков

Накануне судьбоносных выборов губернатора Челябинской области в 1996 году, в которых участвовал и главный приватизатор Головлев с товарищами. Игорь Воинов в 1995 году был назначен главой администрации Миасса. С 1997 по 2000 годы хорошо проявивший себя на ниве тотальной приватизации, Игорь Вячеславович работал на ОАО «УралАЗ» директором крупной внешнеторговой фирмы и заместителем генерального директора предприятия по так называемым общим вопросам, «успешно развивал торговые связи завода со странами дальнего зарубежья». Надо ли говорить, что в 1998 году на миасском заводе-гиганте поспешно ввели процедуру банкротства. Начались так называемые, рыночные преобразования госсобственности города Миасса, в особо крупных размерах. И очень многое с миасского автозавода, за бесценок, при участии Игоря Вячеславовича, продавалось за долги…

По отчетным данным Управления налоговой полиции по Челябинской области 1998 года «только в результате функционирования оффшорных центров на территории закрытых административно – территориальных образований Челябинской области бюджеты всх уровней теряли свыше тысячи миллиардов неденоминированных рублей в год». А вновь созданное на базе «УралАЗа» ЗАО «Уральские автомобили», как раз и было зарегистрировано в Снежинском оффшоре….

Бывший в те годы руководитель исполнительной власти в городе Владимир Григориади заклеймлен как «взяточник и человек местной мафии». Его коллега Виктор Ардабьевский сегодня находится под судом, по обвинению в том, что выдавал заказы на устранение неугодных ему персон «турбазовскими» киллерами. Гражданская жена Сергея Чащина – одного из лидеров ОПГ «Турбазовские» самым беспардонным образом была внедрена в городскую администрацию, и заняла там ключевой пост в системе управления городским транспортом.









Виктор Ардабьевский

В 2002 году миасские бандиты организовали покушение на бывшего начальника местного уголовного розыска, вышедшего в отставку и быстро ставшего крупным миасским предпринимателем….

14 мая 2018 года сотрудниками УФСБ был задержан за превышение должностных полномочий очередной глава Миасса Геннадий Васьков. Чуть раньше, накануне сессии, где должны были заслушать отчет Васькова, за получение взятки был задержан его активный союзник - депутат Николай Рындин…

В связи с сокращением в последние годы в Собрании депутатов представительства крупных миасских предприятий, некоторые лидеры депутатских групп Миасского городского округа превратили «правильное» голосование в представительном органе власти, посредством торга и заговоров, в весьма доходный бизнес. Они явно нацелены сегодня на сохранение достигнутых ими позиций и дальнейшее расширение влияния, в том числе: в сфере уличной торговли, коммунального бизнеса. Их естественно беспокоит, и возможность в дальнейшем, так же выгодно решать отдельные «лакомые» вопросы, например оформление земельных участков…. Расчет сегодня делается, в том числе, и на подвешенное состояние вопроса по выборам мэра Миасса. На определенную неопытность в вопросах муниципального управления некоторых чиновников «новой волны».









Дело Головлева живет и побеждает

Попробуем приглядеться к некоторым лидерам депутатских групп Миасского городского округа:

- Фатих Мамлеев, депутат нескольких созывов Собрания депутатов. Имеет широкие связи в криминальном мире. Неоднократно в последние годы выступал ответчиком в судах в связи с невозвратом взятых им займов. Утверждают, что все иски к Мамлееву были удовлетворены. По неофициальной информации текущая личная задолженность Мамлеева якобы превышает несколько десятков миллионов рублей….

Считается, что он до недавнего времени активно поддерживал Виктора Ардабьевского, бывшего сити-менеджера Миасса, ныне находящегося под судом за участие в банде «Турбазовские». Скорее всего, именно за это Мамлеев, и получал в аренду и собственность большие земельные участки. Часть из них он якобы передал некоторым известным челябинским чиновникам и политикам для индивидуального строительства, в так называемом закрытом клубном поселке «Тихая заводь» всего лишь в паре километров от горнолыжного курорта «Солнечная долина»

- Депутат Валерий Фролов, индивидуальный предприниматель, владелец рекламного бизнеса и ряда магазинов, которые приобрел, когда был впервые избран в Собрание депутатов города. Заместитель председателя самопровозглашенного Общественного совета Миасского городского округа, используемого для давления на политических оппонентов. Так же активно поддерживал Виктора Ардабьевского, который способствовал приобретению им муниципального имущества. По неофициальным данным Фролов общался с представителем «Турбазовских» Владимиром Мурашкиным. Утверждают, что после избрания Геннадия Васькова Фролов получил полную поддержку нового главы и негласное содействие в интересующих его вопросах.

- Депутат Игорь Воинов. В 2010-2015 гг. глава Миасского городского округа. Дважды побывал в депутатах Законодательного собрания Челябинской области. В 2005 году попытался еще, и победить на выборах ректора Южно- Уральского государственного университета. Тогда в предвыборных буклетах Воинов гордо называл себя «академиком». «основателем» научной школы мобильной робототехники. В конце декабря 2005 года авторитетное российское информационное агентство «УралПолит.Ru” сообщило об обращении Межрегионального совета по науке и технологиям. Научное сообщество прямо обвинило Игоря Войнова «в присвоении результатов научных исследований, выполненных другими авторами, при подготовке своей докторской диссертации и составлении учебных пособий, которые послужили основой для присвоения ему звания профессора…».

- Станислав Третьяков, в 2014-2015 гг. – глава администрации Миасс. Не является депутатом, но по некоторым данным контролирует или оказывает влияние, по меньшей мере, на 4-5 депутатов. Генеральный директор и учредитель ряда коммерческих структур. Деловой партнер известного в городе предпринимателя Мамеджана Имерова, бывшего начальника городского уголовного розыска, в сфере маршрутных перевозок, похоронного бизнеса, бань и риэлтерской деятельности. Считается, что Третьяков, после потери контроля над Собранием депутатов в 2015 году, после муниципальных выборов и в период работы Геннадия Васькова – лишился административного ресурса и неофициальной поддержки в основных направлениях бизнеса, в том числе и в земельно-имущественной сфере, что, скорее всего, послужило толчком к началу открытой конфронтации через Собрание депутатов.

Причем, сообщество предпринимателей и должностных лиц, близких к Мамеджану Имерову (неофициально «имеровские»), в которую входит, в том числе СтаниславТретьяков, исторически считается в городе одной из сторон противостояния с группировкой «Турбазовские», представителем которой в последнее время называют предпринимателя Владимира Мурашкина. Последний говорят, оказывал значительное влияние на арестованного недавно экс-мэра Геннадия Васькова.









Миасский беспредел

Последний политический кризис в Миассе, когда Собрание депутатов сорвало выборы мэра города, невольно привлек внимание к этим людям, активно использующим приближенность к власти на постоянной или временной основе. Когда собственники попытались объединиться по корпоративному признаку сохранения личного бизнеса, преследуя внешне вроде бы политические цели. Следует помнить, что практически всегда подобные объединения групп влияния носят исключительно ситуационный характер и очень быстро разваливаются.