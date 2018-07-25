Парад катаклизмов 2018

Наступивший 2018 год — худший для человечества. По крайней мере, в этом, несколько веков назад был уверен самый известный предсказатель всех времен и народов Нострадамус. И вот, что уже успело произойти за этот год:

Извержения вулканов

1)4 июня 2018 года началось извержение вулкана Фуэго в Гватемале, которое считают одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от извержения поднимались на высоту до десяти километров. Пепел распространялся в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час. Власти страны объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности вулкана Фуэго был закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора". Спустя 16,5 часов извержение начало завершаться. В результате стихийного бедствия погибли 69 человек, число раненых составило 46 человек, были эвакуированы 3,26 тысячи человек, всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.

2)В начале мая 2018 года на фоне сейсмической активности начал извергаться вулкан Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров). Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения, которая затронула около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 77 домов. Президент США Дональд Трамп объявил островной штат в Тихом океане зоной бедствия.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается по традиционным верованиям местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.



Землетрясения



1)17 февраля землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Мексике в южном штате Оахака. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 37 километров к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа де Дон Луис. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. По сообщением властей штата, сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб. Было зафиксировано более 100 толчков.

2) 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять толчков магнитудой более 4,5, а также два толчка магнитудой 5,2. Число погибших составило 16 человек, пострадали еще 280, после четырех дней поисков два человека числились пропавшими без вести.

3) 31 января землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Афганистана. Подземные толчки были зафиксированы в 08.59 мск в 272 километрах к северо-востоку от Кабула. Очаг подземных толчков залегал на глубине 188 километров. По сообщениям СМИ, подземные толчки ощущались жителями всех крупных городов Пакистана, включая Исламабад и Карачи. В результате землетрясения один человек погиб, по меньшей мере 20 получили ранения в Пакистане.

4) 25 января землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Берингова моря в районе Командорских островов. Была зафиксирована серия толчков. Наиболее сильными из них стали два сейсмособытия магнитудой 5 и 4,9. Подземные толчки силой 3-4 балла ощущались в селе Никольское, находящемся на одном из Командорских остров – острове Беринга. Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет. Наряду с землетрясениями в Беринговом море, было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 в Охотском море.

5) 24 января на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в Тихом океане к югу от острова Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 30 километров. Подземные толчки силой 4 балла по семибалльной японской шкале ощущались на Хоккайдо, в префектурах Аомори и Иватэ на главном острове Хонсю. Данных об ущербе и пострадавших не поступало.

6) 14 января произошло землетрясение в Перу. Магнитуда землетрясения составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. В результате землетрясения погиб один человек, число раненых превысило 100 человек. 780 семей и столько же домов пострадали.



Пожары

1)24 июля 2018 года, по данным греческих СМИ, число жертв лесных пожаров близ Афин достигло 50 человек, еще 69 пострадавших были госпитализированы. Более 700 человек спасены специальными службами и рыбаками с пляжей, куда люди бежали от огня. Пожарная служба страны сообщала, что лесные пожары, возникшие из-за жары, продолжают бушевать в трех районах столичной области Аттика - в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной Аттике и в районе города Каламос. 23 июля также возникли крупные лесные пожары в других районах Греции - три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит.



2)На территории Швеции бушуют лесные пожары. На 20 июля 2018 года зарегистрирован 61 пожар, количество их постоянно меняется.

По сообщению Агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям, четыре пожара велики по своей площади. В связи с этим затруднено их оперативное тушение.

Самые крупные пожары отмечены в центральной части страны. Уже эвакуировано порядка 500 человек.

На данный момент задействовано около 1000 пожарных, им активно помогают добровольцы. Каждый день на экстренную службу поступает от 9 000 до 13 000 звонков. Для тушения используются несколько пожарных вертолетов и самолетов.

Охвачено пожарами около 20 000 гектаров. В предыдущие годы пожары не занимали площадь более 2000 га.По данным метеорологов, такая ситуация возникла из-за продолжительной сухой погоды. На территории всей страны отмечались рекорды температуры в период с мая до середины июля. В некоторых районах страны температура превышала средние показатели на 2 оС

Тайфуны и проливные дожди

1)На территорию западного индийского штата Гуджарат обрушились ливневые дожди. В результате образовалось наводнение, которое вынудило покинуть свои дома 3500 местных жителей.

По информации специалистов, всего за одни сутки в некоторых районах штата выпало до 140 мм осадков. Серьезно поднялся уровень воды в реках. По данным синоптиков, такая погода может продлиться еще 4-5 дней.

На данный момент для устранения последствий стихии задействовано 17 команд Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Индии.

Согласно информации Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Индии, в этом году уже пострадало 11 индийских штатов, повреждено 55 000 домов, серьезно пострадало сельское хозяйство: повреждено около 81 000 га сельскохозяйственных земель и культур. 15 600 человек вынуждены были покинуть свои дома.

2) 23 июля на территорию Китая обрушился тайфун. В результате, на данный момент проводится срочная эвакуация населения Шанхая и двух провинций. Уже покинули свои дома около 400 000 человек.

Скорость ветра в некоторых районах достигает 28,5 м/с. В районе стихии серьёзно повреждена инфраструктура.

По информации специалистов, это уже 10 тайфун в 2018 году, который обрушивается на территорию государства.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности и не рекомендуют людям выходить на улицы.

Аномальная температура

1)На территории Японии продолжается очень жаркая погода. На данный момент температура воздуха поднялась выше отметки +35 °С.

Более всего страдают от знойной погоды западные и восточные районы страны. В городе Кихоку префектуры Миэ, городе Гифу одноименной префектуры и в центральной части Токио 23 июля 2018 года температура поднялась до +33...+36 °С. В населенном пункте Кумагая была зафиксирована рекордная температура 40,1°С

Как отмечают специалисты, такая жара является наиболее опасной за последние годы, так как вызвана высоким атмосферным давлением. Существует большая вероятность, что температура в ближайшие дни будет держаться до +37...+39 °С.

А для России, как мы знаем, неумолимо надвигающийся август зачастую становится месяцем как природных, так и социальных катаклизмов. Будем надеяться, что в этом году обойдётся.