Центр «СТОПНАРКОТИК»провел лекции о профилактики наркомании

В выходные для молодёжи Московской области Центр профилактики наркомании «СТОПНАРКОТИК» провёл несколько лекций. Лидер движения Сергей Полозов рассказал будущим экспертам первичной профилактики наркомании, про основные направления работы центра и поделился опытом в профилактике наркомании. Участники отметили важность деятельности «СТОПНАРКОТИК» и выразили готовность присоединиться к его деятельности и помочь в реализации проекта в своих городах.

Одновременно с этим, руководитель регионального отделения "СТОПНАРКОТИК-МО" Ярослав Борчев, обсуждал с активной молодёжью сотрудничество центра с областным управлением по наркоконтролю, рассказал о планах проведения профилактической работы на остаток года и ответил на вопросы по развитию движения на территории Московской области.

Дорога из Егорьевска, где проходили лекции, не обошлась для одного из лекторов без приключений. «Я 6 часов провёл за рулём, потом была очень активная дискуссия, и в итоге мой уставший вид заинтересовал сотрудников ГИБДД. Они остановили мою машину и спросили, не употребляю ли я наркотики. В итоге, ещё и им рассказал о деятельности центра «СТОПНАРКОТИК». Досмотрели, посмеялись, пожелали удачи и отпустили» - рассказал Ярослав Борчев о незапланированной лекции.