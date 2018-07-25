В областном перинатальном центре появился передвижной рентген-аппарат

В Видном появился передвижной рентгеновский аппарат, который стоит примерно четыре миллиона рублей. Рентгенаппарат поступил в отделение патологии недоношенных детей.

Сейчас в учреждении оформляют техническую документацию. Плюс данного оборудования состоит в его мобильности, т.е. такой аппарат можно использовать в палате. Запустить аппарат собираются в конце августа, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.



